Трех детей на время забрали у матери из Братска, которая оставила их дома ради работы

Матери грозит штраф до полумиллиона Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В отдел полиции МВД России "Братское" обратилась одна местная жительница. Она пожаловалась на то, что ее соседка оставила трех несовершеннолетних детей на продолжительное время. Полицейские выяснили, что в закрытой квартире находятся три ребенка: двухлетний малыш, брат 7 лет и сестра 8 лет. Сколько времени они провели одни, неизвестно.

- Вернулась родительница к 17 часам после приезда полицейских и пояснила, что оставляет детей дома днем, пока находится на работе. Инспекторы по делам несовершеннолетних младшего ребенка передали в больницу, а старших - в Центр помощи детям. Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет, - рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области.

На мать составили протокол, теперь ей грозит штраф до 500 тысяч рублей. Информации о том, употребляет ли женщина алкоголь, нет. Однако в доме была полная антисанитария.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в областном центре из окна трехэтажного дома выпала трехлетняя девочка. В тяжелом состоянии ее забрали в больницу, а на отца, с которым она осталась дома, завели уголовное дело.

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