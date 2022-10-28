Во время погони за пьяным водителем из Черемхово полицейские выстрелили по колесам

Полицейские стреляли по колесам автомобиля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В МВД Иркутской области со ссылкой на федеральное ведомство рассказали о погоне, которая произошла 28 октября в Черемхово. Обеспокоенные жители города позвонили в полицию и заявили, что около школы проезжает подозрительный "Москвич". Складывалось ощущение, что водитель автомобиля пьян. На место выехала патрульная машина. Когда водитель заметил за собой "хвост", вжал педаль газа, чтобы скрыться от правоохранителей.

Погоня была долгой. Мужчину неоднократно предупреждали о том, что нужно остановиться, но тот даже не сбавлял скорости. Он несколько раз чуть сам не попал в ДТП и не сбил пешеходов. Остановить его удалось только около федеральной трассы, выстрелив по колесам.

- Водителем оказался местный житель, лишенный права управления транспортным средством, ранее неоднократно судимый. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Москвич" попал на штраф-стоянку

Ранее "КП-Иркутск" писала о странном смертельном ДТП в Иркутске: водитель не заметил спящую под колесами пьяную пенсионерку и переехал ее внедорожником. Он попытался уйти от ответственности, но против него все равно возбудили уголовное дело.

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