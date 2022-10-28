Первая семья с мобилизованным получила поддержку от властей в виде грузовика дров

Любой мобилизованный может попросить о помощи для своей семьи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизованных из Иркутска направил запрос властям о помощи его семье - он ушел в учебные части до того, как успел заготовить дров на зиму. Дома у них только печное отопление, поэтому без топлива не прожить. Женщина в одиночку заготовить дрова не сможет. Об этом рассказали в Иркутском региональном отделении "Единой России".

Мобилизованный попросил частичную компенсацию закупки дров. Тогда к дому его семьи подвезли грузовик древесины - ее не хватит на полный зимний цикл, поэтому придется подгонять еще одну машину после того, как запасы закончатся. В разгрузке принимали участие молодежь из исполкома и "Молодой Гвардии".

Те, кого мобилизовали, имеют право оставить запрос на разную помощь для своей семьи. Также все, кто ушел в учебные части, получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Еще военным выдавали дополнительное снаряжение.

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