Меры антитеррористической безопасности усиливают в Иркутске в рамках уровня готовности

В 2023 году продолжают закупку и оснащение образовательных учреждений камерами и турникетами Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска провели совещание по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности. В Приангарье действует базовый уровень готовности к различным инцидентам, его ввел президент России Владимир Путин. В областном центре усиливают охрану предприятий и соцобъектов.

- В Иркутске во всех 219 учреждениях образования обеспечена физическая охрана. Заключены контракты с 28 частными охранными агентствами. Как сообщила заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Татьяна Эдельман, состояние камер видеонаблюдения, тревожных кнопок и ограждений по периметру учреждений находится на постоянном контроле, - рассказали в мэрии города.

В 2023 году продолжают закупку и оснащение образовательных учреждений камерами и турникетами.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что такое "базовый уровень готовности". В регионах, где высокий уровень готовности, ввели различные ограничения - пропускной режим и другие.

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