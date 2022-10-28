Частичная мобилизация в Иркутске завершена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту страны о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Никаких дальнейших заданий не планируется, а войска будут пополняться только добровольцами. Напомним, на днях из Приангарья на обучение в Юргу и Новосибирск отправились призванные по допнабору. А прошедшие переподготовку уже отправлены в части. Завершение частичной мобилизации в Иркутске объявлено.

Завершение частичной мобилизации в Иркутске

- Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено, установленное вами задание по призыву 300 тысяч (человек) выполнено, - отметил Сергей Шойгу. -Никаких дальнейших заданий не планируется, военные комиссариаты в рамках СВО продолжат задачу по комплектации войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Много жителей как Иркутской области, так и всей России решили участвовать в спецоперации добровольно - таких 13 тысяч человек. А средний возраст тех, кто встал в строй по мобилизации - 35 лет. В учебных центрах проходит их подготовка. Все прибывшие в войска получили необходимую экипировку и все необходимое для службы.