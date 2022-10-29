Мокрый снег ожидается в Иркутске в субботу 29 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 29 октября по Иркутску ожидается переменная облачность, без осадков, во второй половине дня небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура +1...+3. В других районах также снежно. Об этом сообщает Управление гидрометцентра по Иркутской области.

- Переменная облачность, местами небольшой снег, утром в некоторых районах туман, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, - сообщают иркутские синоптики прогноз по региону.

Днем максимальная температура в районах области будет всего около +6 градусов, а минимальная около - 4. Приближается зима, которая всегда наступает в Иркутске в начале ноября. Этот год, как уже сообщали синоптики, не будет исключением. Таких теплых дней, какие баловали горожан на уходящей неделе, не ожидается до следующей весны.