Поздравляем с днем рождения губернатора Игоря Ивановича Кобзева. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева день рождения. Он принял на себя руководство Приангарьем в непростое время. В декабре 2019 года генерал МЧС получил от Президента страны Владимира Путина назначение в Иркутскую область, только оправляющуюся от сокрушительного наводнения в Тулуне. А уже осенью следующего года жители региона, оценив открытый и прямой стиль его руководства, выбирают Игоря Кобзева губернатором.

Доверие жителей значит много! Глава региона был с врачами во время борьбы с коронавирусом, с бизнесменами, которые в сложных условиях пандемии продолжали свою работу. Время продолжает испытывать нас на прочность - и Игорь Кобзев не раз лично ездил на пункты подготовки военнослужащих, заботился, чтобы у мобилизованных все было в порядке - и с обучением, и с экипировкой, и с настроением.

Поздравляем главу региона Игоря Ивановича Кобзева с днем рождения! Желаем ему здоровья, хорошего настроения и успехов во всех начинаниях на благо Иркутской области.