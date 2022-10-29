С начала года в Иркутской области ликвидировано 48 несанкционированных свалок.

В Приангарье с начала 2022 года ликвидировано 48 несанкционированных свалок на общей площади 35,7 га. Всего там около 198,4 тыс. кубометров мусора. Его уборка идет по госпрограмме Иркутской области «Охрана окружающей среды». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Большинство ликвидированных в этом году свалок находились в Баяндаевском районе, их общая площадь составила 6,2 га, - отмечает министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова. - Оттуда вывезли почти 63 тысячи кубометров отходов.

Вывозили мусор также и из Шелеховского, Заларинского, Иркутского, Зиминского районов, Свирска. В этом году должна исчезнуть такая свалка в Братском районе.

Ранее в Россельхознадзоре региона отмечали, что такие свалки чаще всего вырастают неподалеку от небольших поселков и сел. Их создают сами жители, свозят туда бытовые отходы. Иногда такие свалки создают предприниматели.За эти нарушения есть система штрафов.