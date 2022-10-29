Сельский житель устроил стрельбу и смертельно ранил соседа в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стрельба на улице в поселке Большое Голоустное на Байкале, которая произошла ночью с четверга на пятницу, закончилась трагически. Вооруженный житель Иркутского района смертельно ранил своего соседа. Подробности сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- В дежурную часть позвонила жительница поселка, - уточняют в полиции. -Она сообщила, что знакомый на улице произвел несколько выстрелов в сторону её брата, и ранил его.

Медики доставили раненого в больницу, но спасти 29-летнего мужчину не удалось.

Брать вооруженного человека отправились сотрудники спецподразделений - СОБР Росгвардии и спецназа «Гром». На место вместе с ними выехали руководители регионального главка МВД и управления МВД по Иркутску, а также следственная группа.

К тому времени, как они приехали в поселок, стрелявший был уже дома. Это 45-летний житель Большого Голоустного, который был пьян. Его задержали, а СК возбудил уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.