МЧС предупреждает об опасности снегопадов и гололеда в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

30 октября ночью в горах южных районов ожидается сильный снег. Снег идет и уже 29 октября, в субботу. Об этом предупреждает ГУ МЧС Иркутской области, опираясь на данные Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

-Уже вечером 29 октября по области прогнозируется небольшой снег, ночью в южных районах местами умеренный снег, - приводят данные Гидрометцентра в МЧС. - Ветер западный, северо-западный местами порывы до 14 м/с.

Что самое опасное ( и самое объяснимое при такой погодке) - это голодед на дорогах региона. Правда, не везде, но водителям иметь в виду это обстоятельство стоит.

- По озеру Байкал: переменная облачность, небольшой снег, ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по средней части озера ночью и утром порывы 25-30 м/с, - уточняют в МЧС.

В это время года не стоит рисковать и отправляться на рыбалку на лодке. Турпоходы в горы тоже лучше отложить до лучших времен и устойчивой погоды.