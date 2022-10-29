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НовостиОбщество29 октября 2022 10:41

По каким адресам Октябрьского округа Иркутска 30 октября отключат свет

В части домов Октябрьского округа Иркутска 30 октября пройдет отключение света
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
По каким адресам Октябрьского округа Иркутска 30 октября отключат свет.

По каким адресам Октябрьского округа Иркутска 30 октября отключат свет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Плановые работы в Иркутске. В некоторых домах города Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях. Отключение света в Октябрьском округе Иркутска 30 октября пройдет ночью, но будет длиться долго. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутскэнергосбыта Свет 38 в соцсетях.

Отключение света в Октябрьском округе Иркутска 30 октября

В частности, пять часов, с часу ночи до шести утра, пройдет отключение света в Октябрьском районе Иркутска 30 октября по многим адресам на улице Байкальской, Волжской, Цимлянской, Лыткина, Александра Невского, Дальневосточной, Депутатской, на бульваре Постышева.

Энергетики предупреждают, что в плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании и приносят извинения за доставленные неудобства.

Отключение света в Октябрьском округе Иркутска.

Отключение света в Октябрьском округе Иркутска.