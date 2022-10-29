По каким адресам Октябрьского округа Иркутска 30 октября отключат свет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Плановые работы в Иркутске. В некоторых домах города Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях. Отключение света в Октябрьском округе Иркутска 30 октября пройдет ночью, но будет длиться долго. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутскэнергосбыта Свет 38 в соцсетях.

Отключение света в Октябрьском округе Иркутска 30 октября

В частности, пять часов, с часу ночи до шести утра, пройдет отключение света в Октябрьском районе Иркутска 30 октября по многим адресам на улице Байкальской, Волжской, Цимлянской, Лыткина, Александра Невского, Дальневосточной, Депутатской, на бульваре Постышева.

Энергетики предупреждают, что в плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании и приносят извинения за доставленные неудобства.