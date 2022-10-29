Идем в салон красоты и за покупками: астрологический прогноз на 30 октября от ламы Курумканского дацана Бурятии.

Общие смыслы дня - Солнце, 5 лунное число, день красного Дракона. Лама -астролог, настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама сообщает, что нам сулит зурхай или бурятский астрологический календарь на 30 октября 2022 года.

Зурхай на 30 октября 2022

- 30 октября - благоприятный день для путешествий, торговли, культуры, науки, благотворительности, животноводства, военных и судебных дел, приводит целый перечень дел, в которых точно повезет, Еши Намжил лама. - А работы с железом, металлами вообще будут весьма полезны для здоровья ( конкретно - для энергетики легких и толстого кишечника). А стрижка в этот день и вовсе поможет разбогатеть. Так что все в салоны красоты!

Благотворительность 30 октября, согласно зурхаю, принесет пользу не только тем, на кого она обращена. Ламы считают, что безвозмездные дары в этот день могут стать своеобразным оберегом против несчастных случаев на воде, мужских и женских заболеваний.

Чего в этот день точно не стоит делать, согласно астрологическому прогнозу - зурхаю, так это рыть колодец. Переводя на современный язык - также можно отложить ( если не экстренные) сантехнические работы. Неблагоприятно могут сказаться назначенные на этот день свадьбы. Также астрологический зурхай на 30 октября не советует работать с деревом и заниматься растениями, в том числе, видимо, комнатными. Полить можно.

Кому повезет? Родившимся в год Дракона.

Что касается тех, кто появится на свет именно 30 октября, то родителям стоит запомнить - они будут разносторонними яркими личностями, несмотря на противоречивость и испытания, которые предстоит преодолеть.