Экипировку мобилизованным из Иркутской области отправляют в Новосибирск и Кемерово. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продолжается отправка экипировки мобилизованным в подразделения Новосибирской и Кемеровской областей. Речь об имуществе, купленном за счет средств бюджета Иркутской области. Оно находилось на централизованном хранении до полного укомплектования. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- В подразделениях Новосибирской области имущество парням уже выдано, - отметил глава региона. - В Кемеровской области организована приемка и размещение на складе. Затем, как и в других подразделениях, его получат под роспись.

К моменту, когда первые группы мобилизованных из Приангарья отправили к месту дислокации, им не успели отдать только противоосколочные очки. Однако фонд "Звезда" взялся за то, чтобы его представители отвезли партию очков для военнослужащих из Приангарья к месту их службы. И она будет доставлена бойцам. А в Новосибирске представители региона продолжают координировать работу с запросами мобилизованных, находящихся на обучении.