Во всех районах Иркутской области работают штабы по поддержке семей военнослужащих.

Глава минсоцразвития Иркутской области Владимир Родионов две недели провел в командировке в Нукутском, Балаганском, Куйтунском районах, городах Черемхово и Усолье-Сибирском. В каждом из них создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

-На сегодняшний день штабы располагают информацией о семьях мобилизованных, проживающих в конкретном муниципалитете, - отметил Владимир Родионов. - Адреса и телефоны, по которым семьи могут обратиться за помощью, известны населению. Составляются социальные паспорта семей военнослужащих.

Власти региона также сообщают, что эффективно работает система взаимодействия между различными министерствами и ведомствами региона, задача которых - соединить усилия в решении возникающих проблем. Каждое обращение, а их много, рассматривается индивидуально.