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НовостиОбщество29 октября 2022 15:36

Во всех районах Иркутской области работают штабы по поддержке семей военнослужащих

Жители знают, куда обратиться за помощью
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Во всех районах Иркутской области работают штабы по поддержке семей военнослужащих.

Во всех районах Иркутской области работают штабы по поддержке семей военнослужащих.

Глава минсоцразвития Иркутской области Владимир Родионов две недели провел в командировке в Нукутском, Балаганском, Куйтунском районах, городах Черемхово и Усолье-Сибирском. В каждом из них создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

-На сегодняшний день штабы располагают информацией о семьях мобилизованных, проживающих в конкретном муниципалитете, - отметил Владимир Родионов. - Адреса и телефоны, по которым семьи могут обратиться за помощью, известны населению. Составляются социальные паспорта семей военнослужащих.

Власти региона также сообщают, что эффективно работает система взаимодействия между различными министерствами и ведомствами региона, задача которых - соединить усилия в решении возникающих проблем. Каждое обращение, а их много, рассматривается индивидуально.