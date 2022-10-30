Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 30 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 30 октября днем все еще будет с положительными температурными показателями. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают, что воздух в воскресенье прогреется до +1…+3 градусов.

Погода в Иркутске 30 октября

- Погода в Иркутске 30 октября: в городе переменная облачность, утром небольшой мокрый снег, - говорят метеорологи. - Ветер в областном центре дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Днем действительно ожидаем до +1…+3.

По данным Яндекса, в Иркутске выпадет 6% месячной нормы осадков. Атмосферное давление в столице Приангарья высокое – 736 миллиметров ртутного столба, а вот влажность пониженная – 68%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 30 октября также с переменной облачностью, небольшим, местами сильным снегом и порывами ветра до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут -1…+4, местами до -2…-7 градусов.

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