25 дорожных машин чистят улицы Иркутска от снега 30 октября Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске устраняют последствия выпавшего в ночь на 30 октября снега. В уборке города сейчас задействовано 25 комбинированных машин и 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Уборка началась уже в ночь с 29 на 30 октября, на улицах проводилась противогололеднуая обработка, - отмечают в мэрии. - Было задействовано около трех десятков специализированных машин. Утром началась работа по уборке тротуаров от снега: их чистят вручную и механизированно.

Стоит отметить, что дорожники к зиме подготовились. МУП «ИркутскАвтодор» создали у себя запас песко-соляной смеси, техники и оборудование прошли техосмотр и при необходимости были отлажены.

Специалисты все же просят автомобилистов выбирать скоростной режим исходя из обстановки на дорогах и быть предельно внимательными, так как автодороги чистит спецтехника.

Кстати, сегодня сообщалось, что выпадет до 6% месячной нормы осадков.

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