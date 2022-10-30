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НовостиОбщество30 октября 2022 2:25

25 дорожных машин чистят улицы Иркутска от снега 30 октября

Коммунальщики трудились всю ночь
Мария КНЯЗЕВА
25 дорожных машин чистят улицы Иркутска от снега 30 октября

25 дорожных машин чистят улицы Иркутска от снега 30 октября

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске устраняют последствия выпавшего в ночь на 30 октября снега. В уборке города сейчас задействовано 25 комбинированных машин и 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Уборка началась уже в ночь с 29 на 30 октября, на улицах проводилась противогололеднуая обработка, - отмечают в мэрии. - Было задействовано около трех десятков специализированных машин. Утром началась работа по уборке тротуаров от снега: их чистят вручную и механизированно.

Стоит отметить, что дорожники к зиме подготовились. МУП «ИркутскАвтодор» создали у себя запас песко-соляной смеси, техники и оборудование прошли техосмотр и при необходимости были отлажены.

Специалисты все же просят автомобилистов выбирать скоростной режим исходя из обстановки на дорогах и быть предельно внимательными, так как автодороги чистит спецтехника.

Кстати, сегодня сообщалось, что выпадет до 6% месячной нормы осадков.

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