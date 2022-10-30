Концерт в честь 100-летия джаза пройдет в Иркутске 30 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске 30 октября состоится праздничный концерт, посвященный столетию джаза. Артисты будут выступать на малой сцене Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского. Вечер получил название «И дольше века длится джаз». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- В программе прозвучат сольные и ансамблевые композиции, известные хиты в джазовой аранжировке. В финале всех зрителей ждет участие в музыкальном флешмобе.

Кто же будет радовать зрителей? Известный в Иркутске и не только ансамбль «Доктор Джаз», а аткже молодые и талантливые исполнители. Одним из гостей вечера станет хор молодежи и студентов ИГУ.

Стоит отметить, что вход для всех желающих свободный. Начало в 18.00.

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