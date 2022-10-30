В Иркутске расследуют дело об участии 20-летнего мужчины в деятельности экстремистской организации Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Следователи Иркутска расследуют уголовное дело об участии 20-летнего мужчины в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Отмечается, что молодой мужчина занимался пропагандой экстремизма, находясь прямо в изоляторе следственного содержания, сначала в отделе полиции города Слюдянка, а в дальнейшем в СИЗО-1 города Иркутска.

- Подозреваемый принимал активное участие в деятельности запрещенной экстремистской организации, - рассказывают следователи. – Он пропагандировал осужденным и следственно-арестованным ее идеологию.

Собрать материалы для возбуждения уголовного дела Центру по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области помогли полицейские Слюдянского района и коллеги из ГУФСИН Приангарья. Сейчас проводится расследование специалистами Следственного комитета региона.

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