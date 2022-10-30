Сбившего насмерть 39-летнюю женщину водителя разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сбил двух человек и скрылся с места ДТП. В городе Вихоревка разыскивают водителя, оставившего место аварии на улице Ясная. В данном происшествии погибла 39-летняя женщина, а ее 13-летний сын попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщина скончалась до приезда скорой помощи, - говорят полицейские. – Предварительно известно, что ДТП произошло ночью, около 01.30. Мать с сыном переходили дорогу не по пешеходному переходу. Травмы у подростка тяжелые. Он находится в больнице в Братске.

Полицейские проводят розыск автомобилиста, скрывшегося с места трагедии. Если вам что-то известно о случившемся в Вихоревке дорожно-транспортном происшествии, позвоните, в отделение полиции.

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Куда звонить, если есть информация о ДТП в городе Вихоревке на улице Ясная

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