Жителя Иркутской области подозревают в пропаганде идеологии экстремистской организации Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пропагандировал идеологию экстремисткой организации сначала в СИЗО города Слюдянка, потом в СИЗО-1 в Иркутске. 20-летнего мужчину подозревают в участии в деятельности экстремисткой организации. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 282.2 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- Подозреваемый пропагандировал осужденным и следственно-арестованным идеологию одной из экстремистских организаций, разъяснял и толковал присущие ей понятия., - говорят следователи. – Собрать необходимую для возбуждения уголовного дела смогли сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области.

Им помогали полицейские из ОМВД России по Слюдянскому району и коллеги из ГУФСИН Приангарья. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия. Максимальный срок за данное преступление – до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее полицейские региона сообщали о том, что в Братске водитель насмерть сбил 39-летнюю мать. Ее ребенок, который переходил дорогу вместе с ней, госпитализирован с тяжелыми травмами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08