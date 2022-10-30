Водитель Форда сбил двух пешеходов 17 и 19 лет в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего накануне вечером на улице Мира. Там 74-летний водитель «Форда Фокус» сбил двух пешеходов на «зебре». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пешеходы 17 и 19 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль, - говорят полицейские. – Они получили множество травм, медики скорой помощи увезли их в больницу.

Стоит отметить, что признаков опьянения у автомобилиста за рулем иномарки не было. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства данного автоинцидента.

Напомним, что в Иркутской области разыскивают водителя, который насмерть сбил в городе Вихоревке 39-летнюю женщину. Она переходила дорогу со своим сыном, ребенок также получил серьезные травмы, находится в больнице Братска.

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