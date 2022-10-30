Приют на 400 бездомных животных обустраивают в Нижнеудинске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Нижнеудинске на средства областного гранта обустраивают приют для животных без владельцев. Размер гранта – 3.8 миллиона рублей. В приюте смогут разместить до 400 бездомышей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Территория в 15 тысяч «квадратов» уже обнесена глухим забором, построено помещение, где разместятся кабинет ветврача и смотровая, - говорят специалисты. - В приюте возведена часть вольеров. Ведут бурение скважин на воду.

Все работы по обустройству закончат к концу года. В готовых вольерах содержится уже больше десяти животных. Стоит отметить, что не только Нижнеудинске получала грант благотворительная организация, их в 2022 году также получили некоммерческие учреждения Ангарска, Саянска и Братска, а в 2021-м – из Усолья-Сибирского.

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