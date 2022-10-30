Иномарка врезалась в столб в Иркутске, есть пострадавшие Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске на объездной дороге Первомайский – Университетский утром 30 октября иномарка «Тойота Марк 2 Коалис» врезалась в столб. Водитель и пассажир автомобиля получили различные травмы, их увезли в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Удар пришелся на боковую сторону машины со стороны пассажира. Иномарку едва не сложило пополам: замяло порог у передней двери, смяло крышу.

- 38-летний водитель не справился с управлением, - говорят полицейские. - Предварительно установлено, что на момент аварии водитель был трезв.

Напомним, в Иркутской области разыскивают водителя, сбившего на улице Ясная в Вихоревке двух человек. 39-летняя женщина погибла на месте, ее 13-летний сын с тяжелыми травмами в больнице. Автомобилист же с места автоаварии скрылся, полицейские просят откликнуться очевидцев.

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