В Иркутск пришла зима 30 октября. Фото: Татьяна МАТОСОВА

Зима пришла в Иркутск 30 октября. Первые снежинки начали спускаться на город еще накануне вечером. Осадки не прекращались всю ночь и полдня. За это время областной центр плотно укрыло белым пушистым покрывалом.

Кстати, снег и не думает таять. И хотя синоптики обещали сегодня, что воздух прогреется до +3 градусов, по всей видимости, таких показателей для фактически первого настоящего этой осенью снега для таяния недостаточно. Вероятно, не растает снежный покров и завтра. В понедельник, 31 октября, в городе, по данным Иркутского Гидрометцентра, будет 0…+2.

Первый серьезный снег вдохновил иркутян на творчество. Кто-то еще в темное время суток отправился рисовать елочки на стадионах, кто-то лепит снеговиков, а кто-то просто наслаждается сюрпризами небесной канцелярии из дома – смотрим фотографии заснеженного Иркутска.

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