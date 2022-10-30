52-летний водитель за рулем Кио Рио снес столб в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В селе Смоленщина Иркутского района полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого упала световая опора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Автоавария произошло около 11 часов утра 30 октября. По всей видимости, 52-летний водитель за рулем Кио Рио не справился с управлением и врезался в столб.

- В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, - говорят в полиции. - У водителя седана состояние алкогольного опьянения не установлено.

Сообщений об аварийном отключении электричества в данном населенном пункте пока не поступало. Стоит отметить, что подобное ДТП произошло в Иркутске также сегодня утром. Автомобилист на «Тойоте» также врезался в столб. Опора устояла, удар пришелся на боковую сторону иномарки со стороны пассажира. Его, как и самого водителя с различными травмами увезли в больницу.

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