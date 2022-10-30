22 000 гектаров очистили от сухой травы для защиты от пожаров в Иркутской области

Сухую траву косят вблизи населенных пунктов в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Территории вокруг населенных пунктов очищают от сухой растительности. Очищено от травы уже 22 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Уже готовимся к весеннему пожароопасному сезону 2023 года, - говорят спасатели. - Данная работа проводится силами муниципальных образований и находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Также в рамках подготовки к пожароопасному периоду, в регионе обновили минерализованные полосы в количестве 657 штук. Общая протяженность такой защиты более 2000 километров.

Напомним, что накануне спасатели сообщали о том, что в регионе осложняется ситуация с гибелью людей на пожарах. В Приангарье погибли уже 155 человек, это на 27 смертей больше, чем за такой же период 2021-го года. Чаще всего техногенные пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем или коротких замыканий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08