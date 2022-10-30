Обновленную тропу к водопаду в Аршане откроют 1 ноября

Обновленную тропу к водопаду на Аршане откроют 1 ноября. Фото: Тункинский национальный парк
Обновленную тропу к первому водопаду на реке Кынгарга в Аршане планируют открыть 1 ноября. Сейчас она закрыта на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тункинского района.
- Для вашей же безопасности, просим не совершать походы к первому водопаду до завершения работ по обустройству, - говорят специалисты.
На тропе продолжаются строительные работы, уже осуществлен демонтаж лестниц, рабочие красят конструкции и обрабатывают их. В план реконструкции также входит обустройство трех смотровых площадок и одной информационной, мест для отдыха, туалетов, а также установка лестниц на каждом спуске и подъеме.
- Обустройство тропы также включает в себя навигацию и информационное обеспечение, в том числе с аудиогидами расположенными на стендах, - рассказали в Тункинском нацпарке.
Реконструкция проводится в рамках федерального проекта. Стоит отметить, что тропа до первого водопада на реке Кынгырга в поселке Аршан в Бурятии является одним из популярных туристических маршрутов, в том числе и у жителей Иркутской области. Ее протяженность чуть больше одного километра.
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