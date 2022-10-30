Музей из Иркутска получил диплом победителя всероссийского конкурса «Культурный маршрут»

«Музей сибирского уклада» из Иркутска получил диплом победителя всероссийского конкурса «Культурный маршрут». Фото: предоставлено музеем

В Музее Победы в Москве накануне вручили дипломы победителям всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут». В их числе и иркутский «Музей сибирского уклада» детско-юношеского центра «Илья Муромец». Об этом КП-Иркутск рассказала руководитель музея Ангелина Косова.

- Конкурс направлен на стимулирование и развитие исследовательской, экскурсионной деятельности школьных музеев, нацеленной на сохранение и популяризацию памятных дат России, великих личностей, внесших значительный вклад в историю Отечества, а также этнокультурных традиций регионов посредством использования интерактивных и информационно-коммуникативных технологий, - объясняется на сайте Музея Победы.

На конкурс в этом году поступило 467 заявок из 76 регионов страны и из одной школы из Белоруссии. Выбрано было всего 50 победителей. О том, что «Музей сибирского уклада» единственный из Иркутской области стал победителем в номинации «Дорогой событий», его организаторам сообщили еще летом и сразу предупредили, что награждение состоится в Музее Победы в конце октября в рамках Всероссийского фестиваля школьных музеев.

Чем же покорили жюри музейщики из Иркутска? На конкурсе сибиряки представили проект «Военно-полевой госпиталь». Воссоздали обстановку палатки, в подобной которой лечили, оперировали раненых во время Великой Отечественной войны.

- Не малую лепту в победу в Великой Отечественной войне внесли иркутские медики, как в самом городе – в Иркутске располагалось 28 эвакогоспиталей, так и не передовой, - рассказывает участник проекта Захар Косов. - Их подвиг и вдохновил нас на создание этого проекта. Для того, чтобы емко доносить информацию до посетителей «Музея сибирского уклада» мы не только реконструировали палатку и проводим по ней экскурсии, но еще и показываем спектакль о жизни военно-полевого госпиталя, созданный сотрудниками музея и артистами иркутского театра народных традиций «Ситцевая деревенька».

«Музей сибирского уклада» и театр народных традиций «Ситцевая деревенька» создали спектакль "Военно-полевой госпиталь". Фото предоставлено театром

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