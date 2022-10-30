Память жертв политических репрессий почтили в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Память жертв политических репрессий почтили в Иркутской области. Цветы возложили к мемориалу в селе Пивовариха в Иркутском районе, там же прошел митинг. В нем приняли участие репрессированные и их родственники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

- Наша задача - сохранить память о тех годах, чтобы этого никогда не повторилось, и наши дети и внуки не испытали ужаса, который пережили репрессированные и их родственники, - отметили в региональном правительстве.

Стоит отметить, что мемориал в селе Пивовариха находится на месте массовых захоронений. В прошлом году было проведено благоустройство памятника, а также рядом установили стены памяти, на которых выгравированы имена 12.5 тысяч расстрелянных в Иркутской области. В 2022-ом работы продолжались. У мемориала оборудовали освещение и систему видеонаблюдения. Теперь он круглосуточно находится под охраной.

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