Птицу счастья из кованной стали установили в Ангарске. Фото: администрация Ангарска

Птица счастья из кованной стали "поселилась" на набережной Ангарска. Увидеть декоративную композицию горожане могут в 95 квартале. Во врем усиления ветра "пернатая" будет слегка поднимать крылья, размах которых достигает более двух метров. Создали арт-объект известные мастера кузнечного дела Виктор и Павел Сливка. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города нефтехимиков.

- Птицу сделали к 70-летию Ангарска, позже появилась идея посадить ее в гнездо, - рассказал Павел Сливка. - Перья для его оформления ковали ангарчане в День города.

Также автор композиции отметил, что решение о выборе локации было принято совместно с мэром Сергеем Петровым. Наиболее красивый вид на фигуру открывается на закате, когда сталь переливается под лучами уходящего солнца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем опасен ретроградный Марс: астролог рассказала, каких дел следует избегать с 30 октября. Астролог Татьяна Верховская из Иркутска перечислила занятия, за которые пока лучше не браться. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08