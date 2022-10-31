Памятник герою Якову Андреевичу Антонову установили в Тайшетском районе. Фото: Наталья Дикусарова

30 октября в Тайшетском районе установили памятник ветерану, герою Советского Союза Антонову Якову Андреевичу, который родился и был похоронен в деревне Байроновка. В реализации инициативы приняли участие предприниматели, местные жители, органы власти всех уровней, а также Тайшетская районная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Об этом в социальных сетях сообщила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

- Тогда, 2 года назад, мы еще не подозревали о нынешних событиях, - поделилась парламентарий. - А сегодня, когда наши мужчины участвуют в специальной военной операции, а в недружественных странах крушат и уничтожают памятники русским солдатам, мы увековечиваем память о наших героях. Символично, что Яков Андреевич Антонов, наш земляк, освобождал Киев от фашистов и именно за подвиги в боях за Киев ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

СПРАВКА КП

Весной 1942 года Яков Антонов был призван в армию, после чего служил рядовым пулеметчиком на Дальнем Востоке. Сибиряк принимал участие в боях на Центральном, 1-м и 3-м Украинских фронтах пулеметчиком 74-й стрелковой дивизии. Сражался на Орловско-Курской дуге, участвовал в форсировании Десны, битве за Днепр и освобождении Киева. 16 октября 1943 года красноармейцу из Иркутской области за подвиги в боях за Киев было присвоено звание Героя Советского Союза.

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