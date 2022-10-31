«Автоколонна 1880» увеличивает объемы пассажирских перевозок в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Единственное крупнейшее автотранспортное предприятие Иркутской области с государственным участием «Автоколонна 1880» наращивает объем пассажирских перевозок. По сравнению с прошлым годом за девять месяцев текущего года рост составил 23%. Также выросла и производительность труда - в 1,5 раза. Впервые за много лет компания смогла приобрести на собственные средства туристический автобус большой вместимости. При этом цена на проезд не менялись. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Стратегией развития предприятия на 2022 - 2025 годы предусмотрены совершенствование инфраструктуры обслуживания пассажиров, цифровая трансформация отрасли пассажирских автобусных перевозок, реновация изношенного автопарка, увеличение количества рейсов и перевезенных пассажиров, а, в перспективе, расширение маршрутной сети, - отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Также для водителей «Автоколонны 1880» с начала октября была дополнительно повышена зарплата. Всего на предприятии на постоянной основе трудятся 150 человек.

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