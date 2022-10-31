Пять студентов из Иркутской области получили по миллиону рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пять победителей конкурса «Студенческий стартап» из Иркутской области получат крупные гранты. Среди них: три представителя ИРНИТУ, по одному – из ИрГУПСа и Братского государственного университета. Соревнования для студентов были организованы Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям.

- По итогам конкурса отобраны тысяча наиболее интересных и сильных проектов студентов. Их реализация будет способствовать выполнению задач, поставленных Президентом, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны, - отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - Каждому победителю выделяется по одному миллиону рублей на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих.

К слову, отобранные проекты могут использоваться в машиностроении, экологии, медицине.

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– По итогам конкурса отобраны тысяча наиболее интересных и сильных проектов студентов. Их реализация будет способствовать выполнению задач, поставленных Президентом, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны. Каждому победителю выделяется по одному миллиону рублей на создание собственных наукоёмких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих, – отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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