Социальное сопровождение семей мобилизованных обеспечено в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативное решение правовых проблем, психологическая и материальная поддержка - эту помощь и не только готовы оказать профильные штабы семьям мобилизованных-участников СВО в каждом муниципальном образовании Иркутской области в рамках социального сопровождения. Особое внимание уделяется пожилым родителям военнослужащих и супругам с инвалидностью. Добровольцы колют дрова, привозят воду или убирают дворы. Об этом сообщают в пресс-службе министерства социального развития региона.

- Социальное сопровождение семей военнослужащих находится на личном контроле губернатора Игоря Кобзева, - рассказал Владимир Родионов. - На сегодняшний день штабы располагают информацией о семьях мобилизованных, проживающих в конкретном муниципалитете. Адреса и телефоны, по которым семьи могут обратиться за помощью доведены до населения.

Чтобы помощь оказывалась более оперативно, были объединены силы органов местного самоуправления, соцучреждений, волонтерских отрядов, в том числе общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, бизнесменов, работодателей, общественных организаций и местных жителей.

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