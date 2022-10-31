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НовостиОбщество31 октября 2022 4:15

Шесть садоводств по Байкальскому тракту остались без света утром 31 октября

Специалисты выявляют поврежденный участок сети
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Шесть садоводств по Байкальскому тракту остались без света утром 31 октября

Шесть садоводств по Байкальскому тракту остались без света утром 31 октября

Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Несколько садоводств по Байкальскому тракту остались без света утром 31 октября. В 10:07 специалистам пришлось отключить электроэнергию, чтобы устранить технологическое нарушение работы сети. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электрической компании.

- Под отключение попала часть домов в ДНП Ангарская дача, ДНП Союз, ДНТ Авиатор, СНТ Лесная поляна, СНТ Октябрьское, СНТ Политехник, - уточнили в организации.

На месте работают четыре бригады Восточных и Южных электрических сетей. После того как специалисты найдут проблемный участок, потребители неповрежденной части линии будут вновь запитаны, и свет вернутся в дома. Восстановить подачу электричества планируют до 20:00 текущего дня.

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