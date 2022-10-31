Шесть садоводств по Байкальскому тракту остались без света утром 31 октября Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Несколько садоводств по Байкальскому тракту остались без света утром 31 октября. В 10:07 специалистам пришлось отключить электроэнергию, чтобы устранить технологическое нарушение работы сети. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электрической компании.

- Под отключение попала часть домов в ДНП Ангарская дача, ДНП Союз, ДНТ Авиатор, СНТ Лесная поляна, СНТ Октябрьское, СНТ Политехник, - уточнили в организации.

На месте работают четыре бригады Восточных и Южных электрических сетей. После того как специалисты найдут проблемный участок, потребители неповрежденной части линии будут вновь запитаны, и свет вернутся в дома. Восстановить подачу электричества планируют до 20:00 текущего дня.

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