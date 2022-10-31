Под Братском задержали виновника ДТП, в котором погибла мать и пострадал ребенок Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братском районе полицейские за несколько часов нашли виновника смертельной аварии. Ночью 30 октября в Вихоревке на дороге по улице Ясной неизвестный сбил сразу двоих: мать и сына. Испугавшись, водитель скрылся. Женщина от полученных травм скончалась, 13-летнего школьника доставили в больницу. В каком состоянии находится ребенок, неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В течение суток дорожные полицейские установили, что за рулем иномарки находился 29-летний мужчина, несколько лет назад лишенный водительского удостоверения, - отметили в ведомстве. - За управление транспортным средством, не имея права на эти действия, он привлечен к административной ответственности.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Также разыскиваются очевидцы ДТП. Свидетелей случившегося ночью 30 октября на улице Ясной в городе Вихоревка просят явиться в следственный отдел в проезде Индустриальный в Братске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08