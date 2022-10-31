Концерт «Мы вместе» в честь Дня народного единства состоится в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Около 200 танцоров и певцов выступят на площади возле стадиона «Труд» в Иркутске в честь Дня народного единства 4 ноября. Стартует праздничный концерт «Мы вместе» в 13.00. Стать зрителями приглашают иркутян и гостей города всех возрастов.

- В Иркутской области в согласии живут люди разных национальностей и вероисповедания, которые совместно заботятся о процветании родной земли, - сказала министр культуры региона Олеся Полунина. - Во время концерта прозвучат произведения отечественных авторов разных лет. Кроме того, зрители увидят яркие танцевальные и эстрадные номера в исполнении коллективов Иркутского областного колледжа культуры. Откроет концерт и споет финальную песню сводный хор исполнителей Иркутской области.

Также с номерами выступят ансамбль Восточно-Сибирского института МВД, камерный хор Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, заслуженный коллектив народного творчества РФ «Худайн гол» из поселка Усть-Ордынский и многие другие.

Напомним, текущая рабочая неделя в Приангарье будет сокращенной. Из-за Дня народного единства, который выпал на пятницу, она продлится 4 дня. Что касается истории праздника,

его корни глубоко уходят в российскую историю и связаны с народным ополчением, которым руководили Кузьма Минин и князь Димитрий Пожарский. Впервые россияне отмечали торжество в 2005 году.

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