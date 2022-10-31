Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области ниже эпидпорога на 36,8% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние 7 дней врачи Приангарья зарегистрировали 14 919 случаев заболевания ОРВИ. Чаще всего страдают детсадовцы и школьники. За неделю диагноз подтвердился у 10 663 ребят в возрасте до 14 лет. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости, кроме детей от 3 до 6 лет, - рассказали в ведомстве.

Однако специалисты просят не паниковать, уровень заболеваемости 36,8% ниже эпидемического порога.

По данным на 31 октября против гриппа в регионе привито 570 321 человек, в том числе 213 836 детей.

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