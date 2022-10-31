Почти 39,5 тысяч долларов изъяли у гражданина Японии иркутские таможенники. Фото: главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина.

Крупную сумму денег пытался провезти в ручной клади пассажир авиарейса Иркутск-Улан-Батор. У гражданина Японии при осмотре багажа таможенники нашли больше 38,6 тысяч долларов США, 83 тысяч японских йен, 75 тысяч монгольских тугриков, 100 евро и 3 тысячи рублей. Вся валюта была не задекларирована. Об этом сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина.

- В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ, - рассказали в ведомстве. - Валюта, ставшая предметом правонарушения, была изъята.

Стоит отметить, что ввоз в валюты в Россию не ограничен, но деньги на сумму свыше 10 тысяч долларов США должны быть письменно задекларированы в обязательном порядке.

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