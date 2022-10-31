Минсоц Иркутской области: Семейный МФЦ в Усолье-Сибирском готов на 100%. Фото: Минсоц Иркутской области

В Приангарье продолжается реализация пилотного проекта Министерства труда и социальной защиты России по созданию семейных многофункциональных центров. Помимо Иркутской области в перечень Минтруда и социальной защиты вошли еще семь регионов России. Вскоре свои двери откроет МФЦ в Усолье-Сибирском. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Усольский семейный МФЦ готов к работе на сто процентов, - доложил министр социального развития Иркутской области Владимир Родионов. - Во время визита в учреждение дополнительно обсудили развитие деятельности учреждения, организацию широкой информационной кампании о начале работы.

Также подобные центры откроются в Баяндаевском районе, Правобережном округе Иркутска и Усольском районе. Их готовность в ноябре оценят в Минтруде России, после чего семейные МФЦ начнут работу.

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