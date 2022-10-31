В Братске впервые организуют автомобильный крестный ход в День народного единства

Фото: Всехсвятский храм Братска

В Братске в День народного единства, 4 ноября, состоится первый автомобильный крестный ход. Его организует Всехсвятский храм Братска. Прихожане смогут обойти каждый храм города, чтобы помолиться. Мероприятие начнется в 10 утра и продолжится до 15:00.

- В сложные времена Русская Православная Церковь молитвенным щитом встает на защиту нашей Отчизны. Православным сообществом Братска по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана принято решение об организации автомобильного Крестного ход с проведением молебнов в храмах города Братска о сохранении единства России и Божией помощи военнослужащим и гражданским лицам, принимающим участие в специальной операции, - рассказали в храме о цели мероприятия.

Верующие начнут крестный ход от храма Всех святых, далее поедут в храм Преображения Господня, Сергия Радонежского, Иннокентия Московского, Успения Пресвятой Богородицы. Мероприятие заканчивается в соборе Рождества Христова.

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