Из Шереметьево начали отправлять самолеты прямого рейса в Иркутск

Также можно полететь в Новосибирск и Омск Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Международный аэропорт Иркутска теперь будет принимать самолеты из Шереметьево. Одна из авиакомпаний запустила прямые рейсы из знаменитого аэропорта в центр Приангарья. Билеты уже можно приобрести на ближайшие дни - сегодня самолет отправляется в девять вечера по московскому времени.

Те, кто хочет долететь в Иркутск, должны пройти в терминал С Шереметьево. Пройти регистрацию можно на стойках с 365-й по 374-ю. А вот осмотр багажа перед полетом пройдет в терминале В.

Отметим, также появились прямые рейсы в Омск, Новосибирск, Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что эксперты выяснили причины падения самолета на жилой дом в Иркутске. Оба пилота погибли, жители дома чудом остались живы. Как заявили специалисты, пилотам стало плохо прямо в кабине.

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