Семье, на чей дом упал самолет в Иркутске, подбирают новое жилье для покупки

Встречу в правительстве провел губернатор Игорь Кобзев Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области рассказали, что семьям, на чей дом упал самолет в Иркутске, подбирают новое жилье для покупки. Аппарат при крушении уничтожил конструкции здания, восстановить его в начальный вид не представляется возможным. Сами жильцы спаслись каким-то чудом.

- Семьям было предложено подобрать подходящее жилье взамен утраченного. Они согласились и сейчас занимаются подбором жилья. Как только определятся, мы подпишем соглашение о возмещении ущерба и выплатим средства, - цитирует пресс-служба главу Иркутского авиационного завода Александра Вепрева.

Ранее "КП-Иркутск" писала, по каким причинам самолет упал в Иркутске. Установлено, что экипаж потерпевшего крушение 23 октября в Иркутске СУ-30 перестал выходить на связь, потому что летчики-испытатели были без сознания. Раньше эксперты называли это наиболее вероятной версией того, почему произошла катастрофа. Теперь это подтвердили и следователи

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