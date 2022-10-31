В День автомобилиста 50 пьяных водителей поймали полицейские Иркутской области

15 из них остановили в Иркутске Фото: Виктория МИНАЕВА

В Иркутской области за День автомобилиста удалось выявить и остановить 50 нарушителей закона. Они сели за руль в пьяном состоянии, подвергая себя и окружающих людей опасности. Полицейские проверяли подозрительные автомобили, просили пройти освидетельствование. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

- Только на территории областного центра полицейские привлекли к административной ответственности 15 автолюбителей за управление автомобилями в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве.

За подобное нарушение водителям грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав на некоторое время. За повторную пьяную езду наказание может стать серьезнее - вплоть до лишения свободы.

Полицейские попросили жителей Приангарья сообщать им о подозрительном и странном поведении автомобилистов за рулем. Быстрая реакция на нарушение может стать спасанием для чьей-то жизни.

Например, в Черемхово местные жители как раз сообщили в правоохранительные органы о том, что пьяный водитель ездит прямо около школы. Когда полицейские попытались его остановить, водитель на "Москвиче" попытался скрыться, выехав на федеральную трассу. Инспекторам пришлось стрелять по колесам.

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