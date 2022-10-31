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НовостиОбщество31 октября 2022 9:25

На территории падения самолета в Иркутске сделают памятное место

Остатки здания снесут, территорию расчистят
Дарья БОЛЕСОВА
Семьям, чей дом разрушен, купят новое жилье

Семьям, чей дом разрушен, купят новое жилье

Власти приняли решение на территории падения самолета в Иркутске установить памятное место: здесь будут чтить память двух погибших летчиков. Мемориал появится там, где раньше был дом, жильцы которого спаслись от гибели каким-то чудом. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

- Видел от вас много сообщений о том, как теперь стоит распорядиться территорией, на которой стоял дом. Сейчас силами авиазавода идет снос строения. Далее авиазавод намерен выкупить эту площадку и сделать здесь памятное место. Считаю, что это действительно самый правильный вариант. Память о погибших летчиках, асах, настоящих мужчинах должна жить, - заявил глава Приангарья.

Отметим, завод взял на себя обязательство предоставить новое жилье семьям, дом которых разрушил самолет. Он согласились принять помощь, сейчас идет подбор жилплощади.

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