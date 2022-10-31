На территории падения самолета в Иркутске сделают памятное место

Семьям, чей дом разрушен, купят новое жилье

Власти приняли решение на территории падения самолета в Иркутске установить памятное место: здесь будут чтить память двух погибших летчиков. Мемориал появится там, где раньше был дом, жильцы которого спаслись от гибели каким-то чудом. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

- Видел от вас много сообщений о том, как теперь стоит распорядиться территорией, на которой стоял дом. Сейчас силами авиазавода идет снос строения. Далее авиазавод намерен выкупить эту площадку и сделать здесь памятное место. Считаю, что это действительно самый правильный вариант. Память о погибших летчиках, асах, настоящих мужчинах должна жить, - заявил глава Приангарья.

Отметим, завод взял на себя обязательство предоставить новое жилье семьям, дом которых разрушил самолет. Он согласились принять помощь, сейчас идет подбор жилплощади.

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