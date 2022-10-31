Полиция нашла подозреваемых в порче выставки про Великую Отечественную в Зиминском районе

Теперь вандалам грозит штраф Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Зиминском в парке Победа установили выставку, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны. Ее монтировали под открытым небом, любой мог подойти и посмотреть ее. Однако, кое-кто решил еще и испортить изображения, возмутив при этом жителей района. Об этом рассказали в МВД и СК Иркутской области.

- Изучив записи камер наблюдения и проведя комплекс мероприятий, оперативники установили лиц, вероятно причастных к содеянному. Ими оказались 25-летний житель города Саянска и его племянник, - сказано в сообщении полиции.

Виновники порчи стенда выставки сознались в содеянном и попросили прощения у местных жителей. Против них возбудили уголовное дело за вандализм, теперь им может грозить штраф или работы на благо общества.

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