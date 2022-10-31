Не ходите за обновками: предупреждает зурхай, гороскоп на 1 ноября от бурятских лам.

Зурхай на 1 ноября, вторник. Планета Марс, 8 лунное число, день желтого Коня. День Будды Медицины. Это краткая характеристика дня, гороскоп на 1 ноября от ламы Курумканского дацана Бурятии Олега Намжилова.

Зурхай на 1 ноября

Согласно тому, что рекомендует зурхай на 1 ноября, по астрологическому прогнозу от бурятских лам, вторник полезен для занятий торговлей и наукой, сельским хозяйством, культурных мероприятий. Даже такие рискованные дела, как поручиться за кого-то, будут иметь успех. Благие дела отвратят болезни, порчу и неудачи. Для судов, споров – нейтральный день. Стрижка волос, по мнению лам, удлинит жизнь. Так что - все к парикмахеру!

Увы, но удачу во всем зурхай на 1 ноября не сулит, так просто не бывает. По гороскопу от ламы Курумканского дацана Олега Намжилова, в этот день не повезет путешественникам. Переезды могут ослабить людей, вызвать болезни. Кроме того, он не подходит для того, чтобы начинать что-то новое - лучше обождать. Покупки обновок - тоже некстати. Впрочем, точно так же, как свадьбы и охота.

Кому повезет по зурхаю на 1 ноября по годам Зодиака? Согласно этому гороскопу, лучше себя чувствовать будут люди, родившиеся в годы Змеи, Лошади (Коня) и Свиньи. Слабость ощутят люди, родившиеся в годы Обезьяны и Петуха (Курицы).

А что ждет тех, у кого 1 ноября день рождения? Весьма любопытный прогноз! "Рожденный в этот лунный день будет обладать большой физической силой или успехом в спорте, военном, охотничьем делах, строгим, даже жестким характером. Однако, если в детстве не повезет с окружением, может угодить не в ту компанию, может стать агрессивным, жестоким, мстительным. Тогда жизнь будет короткой, и изобиловать несчастьями, увечьями".