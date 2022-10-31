19-летний иркутянин пытался зарезать таксиста, чтобы не оплачивать поездку

Водитель остался жив Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске таксист почти стал жертвой пассажира, который решил не расплачиваться за поездку и достал нож. Около СНТ "Защитник" водитель доставил двух пассажиров по адресу и ждал оплаты. 19-летний иркутянин вместо этого нанес несколько ударов ножом по 33-летнему таксисту и сбежал. Однако, мужчина выжил, а в экстренные службы позвонил, на удивление, второй пассажир. Об этом рассказали в МВД и СК Иркутской области.

- Для задержания злоумышленника вводился план «Перехват». Ближе к вечеру экипаж ОВО Росгвардии заметил иномарку в районе остановки «Пионерская». Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, им оказался 19-летний местный житель, дважды привлекавшийся к уголовной ответственности, - сказано в сообщении полиции.

Теперь против молодого преступника возбудили уголовное дело за покушение на жизнь человека. Ему грозит лишение свободы.

Ранее "КП-Иркутск" писала о смерти сибирячки из-за телефона. Молодая девушка принимала ванную, когда решила взять смартфон на зарядке. Устройство упало, а заряд тока стал смертельным.

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