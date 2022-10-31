Разрушенный ледоходом мост в Усть-Куте восстанавливают с опережением графика

Мост разрушили в 2013 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил строительную площадку на реке Кута. Здесь когда-то был мост, но его давно разрушил ледоход так, что восстанавливать постройку стало очень сложной задачей. Однако работы идут, причем с опережением графика. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Работы идут в хорошем темпе. На объекте работают до 13 единиц техники, по 40 человек трудится в каждом заезде. Есть необходимость проработать восстановление подъездных путей, которые пострадали при доставке строительных материалов, этот вопрос остается открытым, - заявил Кобзев.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что в Усть-Куте на переправе уже полностью забетонировали три пролета, также подготовили шесть береговых и промежуточных опор. Еще одна появился уже в самом русле реки.

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