Когда пройдут Ердынские игры 2023 Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Когда пройдут Ёрдынские игры 2023 года в Иркутской области - такой вопрос обсудили на заседании оргкомитета вместе с губернатором региона. Эти игры являются фестивалем, которые популяризируют культуру разных этносов Сибири. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

Когда пройдут Ёрдынские игры 2023

- Это бренд Иркутской области, они проходят более 20 лет и привлекают тысячи участников и гостей из разных регионов России и других стран. Наша задача – обеспечить высокий уровень проведения мероприятия, насыщенную программу и безопасность. Как принимающая сторона участие в организации праздника должны принять администрации Ольхонского района и Усть-Ордынского Бурятского круга, - заявил губернатор Игорь Кобзев.

Фестиваль является международным. В нем принимают участие представители кочевых народов из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и России. Из нашей страны участниками станут команды Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа, Бурятии, Саха (Якутия), Калмыкии, Алтая.

Так когда пройдут Ёрдынские игры 2023 года? В правительстве дали ответ: с 16 по 18 июня.